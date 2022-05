“Sono risultata positiva alla toxoplasmosi | devo fare l’amniocentesi?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 26 maggio 2022) Buongiorno dottore, avrei bisogno di una consulenza. Ultima mestruazione il 29-12, prima di rimanere incinta. Per altri scopi avevo fatto il prelievo peril 30-12 ed avevo IgG 564 (<1negativo, 0.9-1dubbio, >3positivo) IgM 9.1Coi (<0.8negativo, 0.8-1dubbio, >1positivo) quindi entrambi positivi. L’analisi è stata fatta in due laboratori differenti per conferma. Ho rifatto le analisi il 15 marzo e le IgG e IgMrisultate sempre positive ma i valori si stanno abbassando: il 10 aprile ho fatto l’avidità ed è0.4 (avidità forte >0.3), quindi alta. Avendo risultati positivi di IgG e IgM prima del concepimento posso evitare di? Il ginecologo mi ha detto che posso stare tranquilla ma se poi voglio che sia tutto ok di...