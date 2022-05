Sicilia: fonti Nazareno, 'incontro Letta-Conte su idea primarie ma no decisioni' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Un incontro "interlocutorio" quello di ieri tra Enrico Letta e Giuseppe Conte sulle regionali in Sicilia. E' quanto riferiscono fonti del Nazareno. Le stesse fonti spiegano che "l'idea di primarie congiunte è in fase di discussione, ma nessuna decisione è stata assunta. È una delle opzioni", si puntualizza. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Un"interlocutorio" quello di ieri tra Enricoe Giuseppesulle regionali in. E' quanto riferisconodel. Le stessespiegano che "l'dicongiunte è in fase di discussione, ma nessuna decisione è stata assunta. È una delle opzioni", si puntualizza.

