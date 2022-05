Scontro frontale tra auto sulla Statale Telesina | due feriti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nella serata di oggi tra duelungo la strada, a poca distanza dallo svincolo di Puglianello al km 38/900, nel territorio di San Salvatore Telesino. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi e una Renault Clio. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna, quest’ultima è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e la Polizia stradale che sta effettuando i rilievi. La strada è al momento bloccata in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

