Quando De Mita mi disse che non avrei fatto carriera. Il ricordo di Pomicino (Di giovedì 26 maggio 2022) Cosa mancherà di più ai politici che verranno di Ciriaco De Mita? Paolo Cirino Pomicino non ha dubbi: "Mancherà il tentativo di spingere i rappresentanti politici a un pensiero compiuto, diversamente la politica è solo banale amministrazione". De Mita, storico segretario della Democrazia cristiana, unico ad aver ricoperto l'incarico alla presidenza del Consiglio nel corso della guida del partito, si è spento oggi a 94 anni. Pomicino, com'è avvenuto il primo incontro con Ciriaco De Mita? Era il 1976, ero stato appena eletto alla Camera dei Deputati. Lì conobbi Ciriaco De Mita, simpatizzammo fin da subito. Anche se lui mi prendeva un po' in giro, mi disse che a causa del doppio cognome non avrei fatto carriera…

