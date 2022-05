OSAM-1: rifornirà e riparerà i satelliti in orbita (Di giovedì 26 maggio 2022) La NASA sta pianificando una missione per dimostrare la capacità di riparare e aggiornare i satelliti in orbita terrestre. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 26 maggio 2022) La NASA sta pianificando una missione per dimostrare la capacità di riparare e aggiornare iinterrestre.

Advertising

Maxi062 : RT @_AliveUniverse: #OSAM1 La #NASA sta pianificando una missione per dimostrare la capacità di riparare e aggiornare i #satelliti in orbit… - _AliveUniverse : #OSAM1 La #NASA sta pianificando una missione per dimostrare la capacità di riparare e aggiornare i #satelliti in o… -

OSAM-1: rifornirà e riparerà i satelliti in orbita Alive Universe Today