Omar Confalonieri | il gup lo condanna a 6 anni e 4 mesi La procura di Milano ne aveva chiesti 10

(Di giovedì 26 maggio 2022) Colpevole di violenza sessuale e lesioni, ma non di sequestro di persona. Il giudice per l’udienza preliminare, Massimo Baraldo, hato a 6e 4, l’agente immobiliare arrestato lo scorso novembre per aver drogato una coppia di clienti con una forte dose di benzodiazepine e aver abusato della moglie davanti alla figlioletta di 9. Le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzono chiesto per lui unaa 10e 4. L’imputato, 48, che era presente in aula, ha cercato di “chiedere scusa per quanto accaduto” e ha chiarito di voler “cambiare la sua vita e di voler fare un percorso terapeutico, soprattutto per la moglie e il figlio che è molto ...

