Oklahoma, aborto vietato dalla fecondazione. Varata la legge più restrittiva sull'interruzione di gravidanza (Di giovedì 26 maggio 2022) La Cnn la definisce ' una delle restrizioni più severe di tutta la nazione '. E in effetti è così. Il governatore repubblicano dell' Oklahoma Kevin Stitt ha promulgato mercoledì 25 maggio una legge ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) La Cnn la definisce ' una delle restrizioni più severe di tutta la nazione '. E in effetti è così. Il governatore repubblicano dell'Kevin Stitt ha promulgato mercoledì 25 maggio una...

Advertising

Adnkronos : #Aborto vietato in #Oklahoma: il governatore Kevin Stitt firma la legge più restrittiva di tutti gli Usa. - Agenzia_Ansa : L'Oklahoma vara la legge più restrittiva sull'aborto: vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e c… - eccapecca : #weapons it's better... #USA #Aborto, #Oklahoma vieta l’interruzione di gravidanza. Il governatore repubblicano: “… - CatelliRossella : ??????Indietro tutta. Usa: Oklahoma vara la legge più restrittiva su aborto - Rom_Lisa : RT @RaiNews: Negli Stati Uniti la stretta repubblicana sull'interruzione di gravidanza produce i suoi primi effetti in Oklahoma. La legge p… -