Juventus o MLS? La decisione di Chiellini sul proprio futuro! (Di giovedì 26 maggio 2022) Terminata la diciassettesima stagione con la maglia della Juventus cucita sul petto, Giorgio Chiellini saluta l’Italia ed è pronto per una nuova esperienza all’estero. Dopo un’attenta riflessione, l’ormai ex capitano bianconero ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e di continuare a giocare almeno per un’altra stagione. Chiellini Juventus MLS Come riportato da Nicolò Schira, Chiellini avrebbe trovato un accordo di massima con il Los Angeles FC; nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma che lo legherà al club fino al 2023. Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Terminata la diciassettesima stagione con la maglia dellacucita sul petto, Giorgiosaluta l’Italia ed è pronto per una nuova esperienza all’estero. Dopo un’attenta riflessione, l’ormai ex capitano bianconero ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e di continuare a giocare almeno per un’altra stagione.Come riportato da Nicolò Schira,avrebbe trovato un accordo di massima con il Los Angeles FC; nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma che lo legherà al club fino al 2023.

