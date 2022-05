Inter | parla il vice di Inzaghi | 'Simone è un iper-perfezionista Scudetto? Noi siamo lì'

Advertising

Ramarro610 : @DiMarzio @Inter Vecino che parla dell'Inter dall'alto dei suoi due gol con Lazio e Tottenham e un bel Derby nel 2019 - morristhetop : RT @spondainter: Lukaku-Inter: possibile ritorno? Parla Biasin. - Inter_Rompi : @nonvedogioie @MOrru84 la fascia destra è vecchia e senza margini di crescita. Perisic Dumfries sarebbe più equilib… - modazza85 : RT @spondainter: Lukaku-Inter: possibile ritorno? Parla Biasin. - spondainter : Lukaku-Inter: possibile ritorno? Parla Biasin. -

Corriere della Sera

Il segretario Davide Rotella cidella bellissima iniziativa della quale si sta occupando anche l'Club San Pietro Apostolo e che dovrebbe culminare con il "Triangolare Solidale" questa ...Commenta per primo Beppe Bergomi , ex capitano dell'e attuale commentatore tv,ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'interesse della Roma per Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus: 'La Roma ha bisogno di una punta di riferimento ... Calciomercato, le ultime notizie del 26 maggio in diretta: l’Inter parla con Lukaku Sulla stagione: "Sono rimasto scioccato per quello che è successo all'Inter. All'inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia part ...FUTURO IN BILICO – Quando si parla di Stefano Sensi, è inevitabile considerare i numerosi problemi fisici che il centrocampista ha dovuto attraversare negli ultimi due anni circa. Stefano Sensi è ...