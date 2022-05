Instagram down, perché il social network non funziona (Di giovedì 26 maggio 2022) Post vecchi e in quantità limitata e gli utenti vanno in tilt. perché oggi, giovedì 26 maggio non va Instagram. La pioggia di segnalazioni prima da tutta Italia e poi da tutto il mondo è arrivata subito. Il picco di tweet si è registrato poco dopo le 18, quando quasi diversi utenti hanno scoperto che la app aveva smesso di funzionare all'improvviso. Secondo la mappa Instagram è in down in particolare nelle grandi città, dove più utenti si lamentano di non vedere nuovi post in homepage. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Post vecchi e in quantità limitata e gli utenti vanno in tilt.oggi, giovedì 26 maggio non va. La pioggia di segnalazioni prima da tutta Italia e poi da tutto il mondo è arrivata subito. Il picco di tweet si è registrato poco dopo le 18, quando quasi diversi utenti hanno scoperto che la app aveva smesso dire all'improvviso. Secondo la mappaè inin particolare nelle grandi città, dove più utenti si lamentano di non vedere nuovi post in homepage.

Paloa27 : RT @edoardo_migoni: ciao persone di instagram che vengono su twitter per controllare se c’è un down #instagramdown - AmatoChiara_ : chi lo spiega ai clienti che Instagram è in down ? #socialmedia #instagramdown io: non posso postare il tuo conte… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 26/05/2022 alle ore 19 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Instagram. Son… - dollopheadz : io ormai uso instagram ogni morte di papa che manco mi rendo conto quando è in down, mi basta leggerlo qui #instagramdown - tempoweb : #instagramdown Perché il social network non funziona #26maggio -