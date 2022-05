Incendio a Stromboli, giallo sulle autorizzazioni della fiction con la Angiolini (Di giovedì 26 maggio 2022) Le autorità locali negano di avere rilasciato autorizzazioni per simulare un Incendio sul set. Ma dalla società di produzione televisiva chiariscono: "L'accaduto sembra dovuto al caso ed all'imprevedibile" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Le autorità locali negano di avere rilasciatoper simulare unsul set. Ma dalla società di produzione televisiva chiariscono: "L'accaduto sembra dovuto al caso ed all'imprevedibile"

Advertising

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - fattoquotidiano : Incendio a Stromboli, cosa sappiamo: quali autorizzazioni erano state date alla produzione della fiction e dov’eran… - TeamElia3 : RT @Gaia93712891: L'uomo è davvero il nemico numero uno del nostro Pianeta. Per girare una fiction RAI sulla Protezione Civile si appicca i… - Jenaborderline : RT @MarcoNoel19: T'appartengo e poi l' incendio Io lo appicco e non lo spengo #AmbraAngiolini #Stromboli -