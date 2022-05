In 150mila fra Circo Massimo e Colosseo I Friedkin sul pullman | e la gente | ' Portace Dybala'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Per tutti i tifosi della Roma abbiamo un regalo eccezionale: attiva qui l'abbonamento a La Gazzetta dello Sport al 70% di sconto e ricevi in REGALO la prima pagina della vittoria del valore di 46,99 ...

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Mentre l'onda di bandiere giallorosse si infrange in zona Circo Massimo con canti, cori, fumogeni e lacrime, due turiste americane sui vent'anni si guardano incredule, in disparte, ignare di cosa stia ......africani e altri luoghi notoriamente frequentati dai corrieri della droga erano ben impressii ... Dentro, un quantitativo di cocaina che una volta venduta avrebbe fruttato tra ie i 180mila ... In 150mila fra Circo Massimo e Colosseo. Anche i Friedkin festeggiano sul pullman Reggio è al 22° posto tra le città con più di 150mila abitanti I rincari riguardano energia ma anche trasporti e alimentari ...Al Policlinico, da più di 30 anni è attivo un ambulatorio dedicato alle Malattie infiammatorie croniche intestinali: coordinato dalla dottoressa Angela Bertani.