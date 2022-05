Imprevisto per Origi al Milan: una squadra spagnola offre di più! (Di giovedì 26 maggio 2022) Se è vero che il campionato è appena finito, quello che non finisce mai è il calciomercato, e con esso tutte le sorprese che il mondo delle trattative calcistiche può portare. Oggi avevamo riportato la trattativa tra il Milan e Scamacca, il quale sarebbe stato affiancato ai senatori Giroud ed Ibra, nonché all’acquisto in pectore Divock Origi. Proprio riguardo a quest’ultimo, sembra filtrare una novità non di poco conto. Origi Calciomercato MilanLa Gazzetta dello Sport continua a non dare per fatto l’affare Origi-Milan. Secondo la rosea i dirigenti rossoneri stanno parlando da mesi con l’entourage del belga di Origini keniote. Ma l’intesa non è stata ancora finalizzata, in attesa che i cambiamenti nella proprietà del club di via Aldo Rossi diventino ufficiali. Ad ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Se è vero che il campionato è appena finito, quello che non finisce mai è il calciomercato, e con esso tutte le sorprese che il mondo delle trattative calcistiche può portare. Oggi avevamo riportato la trattativa tra ile Scamacca, il quale sarebbe stato affiancato ai senatori Giroud ed Ibra, nonché all’acquisto in pectore Divock. Proprio riguardo a quest’ultimo, sembra filtrare una novità non di poco conto.CalciomercatoLa Gazzetta dello Sport continua a non dare per fatto l’affare. Secondo la rosea i dirigenti rossoneri stanno parlando da mesi con l’entourage del belga dini keniote. Ma l’intesa non è stata ancora finalizzata, in attesa che i cambiamenti nella proprietà del club di via Aldo Rossi diventino ufficiali. Ad ...

