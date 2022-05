Il cancelliere tedesco Scholz: Putin non vincerà in Ucraina (Di giovedì 26 maggio 2022) Vladimir Putin non vincerà la sua guerra in Ucraina: lo ha detto parlando al Forum Economico di Davos il cancelliere tedesco Olaf Scholz."Il nostro obbiettivo è molto chiaro: Putin non deve vincere la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Vladimirnonla sua guerra in: lo ha detto parlando al Forum Economico di Davos ilOlaf."Il nostro obbiettivo è molto chiaro:non deve vincere la ...

Advertising

Affaritaliani : Il cancelliere tedesco Scholz: Putin non vincerà in Ucraina - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Guerra in Ucraina. Kiev a Berlino: 'Armi subito. A rischio ciascuno di voi'… - RSInews : Scholz al WEF: 'Putin non vincerà' - Il Cancelliere tedesco a Davos denuncia l''imperialismo di Mosca' e ribadisce… - fisco24_info : Ucraina-Russia, Scholz: 'Putin non vincerà la guerra': (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco: 'Non ci sarà una pace… - fortnardelli : Il cancelliere tedesco Scholz.'Dobbiamo far capire a Putin che non ci sarà pace imposta, l'Ucraina non la accetterà… -