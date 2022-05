I giocatori della Roma sul pullman scoperto con la coppa: la festa parte dal museo delle auto della polizia e prosegue al Circo Massimo – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) Il pullman scoperto con a bordo i giocatori della Roma è partito dal museo delle auto della polizia di Stato in direzione Circo Massimo, dove è in programma la festa per la vittoria della Conference League. Ieri sera la Roma ha vinto la finale della Conference League, a Tirana, contro il Feyenoord. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilcon a bordo iè partito daldi Stato in direzione, dove è in programma laper la vittoriaConference League. Ieri sera laha vinto la finaleConference League, a Tirana, contro il Feyenoord. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

