F1, Toto Wolff: “A Montecarlo la Mercedes farà più fatica” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ruolo di terzo incomodo? Vedremo. La Mercedes è uscita rinfrancata dalle prestazioni del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1. La W13, finora molto deludente, si è espressa su ottimi livelli, consentendo al britannico George Russell di giungere in terza posizione alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez, e a Lewis Hamilton di rimontare in maniera perentoria dall’ultima piazza fino alla quinta. Gli aggiornamenti introdotti hanno sortito gli effetti sperati, specie per la problematica del pompaggio aerodinamico. In vista del prossimo weekend di Montecarlo ci si chiede quali saranno le possibilità delle Frecce d’Argento. A detta del Team Principal, Toto Wolff, la pista del Principato potrebbe essere meno favorevole per le caratteristiche della monoposto di Brackley. “Lo scorso fine ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Ruolo di terzo incomodo? Vedremo. Laè uscita rinfrancata dalle prestazioni del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1. La W13, finora molto deludente, si è espressa su ottimi livelli, consentendo al britannico George Russell di giungere in terza posizione alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez, e a Lewis Hamilton di rimontare in maniera perentoria dall’ultima piazza fino alla quinta. Gli aggiornamenti introdotti hanno sortito gli effetti sperati, specie per la problematica del pompaggio aerodinamico. In vista del prossimo weekend dici si chiede quali saranno le possibilità delle Frecce d’Argento. A detta del Team Principal,, la pista del Principato potrebbe essere meno favorevole per le caratteristiche della monoposto di Brackley. “Lo scorso fine ...

