Advertising

iconanews : De Mita: Fico, condoglianze ai suoi cari -

Agenzia ANSA

"Il mio cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De, ai suoi cari e ai suoi familiari vanno le mie sentite condoglianze". Così il presidente della Camera Robertoin una nota. . 26 maggio 2022... con lo stesso incarico, nel Governo Denel 1988. É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro ... Mattarella è stato raggiunto dai presidenti delle Camere,e Casellati, per la comunicazione ... De Mita: Fico, condoglianze ai suoi cari - Ultima Ora "Il mio cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita, ai suoi cari e ai suoi familiari vanno le mie sentite condoglianze". Così il presidente della Camera Roberto Fico in una nota. (ANSA). (ANSA) ...Roma, 26 mag. (askanews) - "Il mio cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita, ai suoi cari e ai suoi familiari vanno le mie sentite condoglianze". Lo dichuara il presidente della Camera Roberto ...