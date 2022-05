(Di giovedì 26 maggio 2022) "Laè l'unico Paese con l'intento di ridisegnare l'ordine internazionale e,più, con il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per farlo. Invece che usare il suo potere per ...

Agenzia ANSA

"L'ampiezza della sfida posta dalla Cina sarà un test per la democrazia americana", osserva precisando che gli Stati Uniti competeranno "la Cina per difendere i nostri interessi e ..."L'ampiezza della sfida posta dalla Cina sarà un test per la democrazia americana", osserva precisando che gli Stati Uniti competeranno "la Cina per difendere i nostri interessi e ... Blinken, con Xi la Cina sempre più repressiva e aggressiva - Nord America "La Cina è l'unico Paese con l'intento di ridisegnare l'ordine internazionale e, sempre più, con il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per farlo. (ANSA)