«Atalanta, non servono rivoluzioni, ma soltanto innesti mirati» (Di giovedì 26 maggio 2022) Calcio L’ex capitano Massimo Carrera guarda con fiducia al futuro dei nerazzurri: «Macché ciclo finito, la base è ancora solida e sotto la guida di Gasperini la squadra potrà fare ancora ottime cose. Anche essere fuori dall’Europa non sarà necessariamente un male: concentrarsi solo sul campionato aiuterà a risalire le gerarchie». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 26 maggio 2022) Calcio L’ex capitano Massimo Carrera guarda con fiducia al futuro dei nerazzurri: «Macché ciclo finito, la base è ancora solida e sotto la guida di Gasperini la squadra potrà fare ancora ottime cose. Anche essere fuori dall’Europa non sarà necessariamente un male: concentrarsi solo sul campionato aiuterà a risalire le gerarchie».

Advertising

OptaPaolo : 59 - Con 59 punti l’#Atalanta ha stabilito la sua peggior stagione in termini di punti sotto la guida di Gian Piero… - capuanogio : #Roma in Europa League. #Fiorentina e #Atalanta si giocano la #ConferenceLeague negli ultimi 90 minuti. Ufficiale:… - diegoval68 : @ansiaefanta Io non ti seguo ma ho molti tifosi bianconeri tra chi frequento su Twitter. Ti rispondo lo stesso comu… - giuseppe17216 : @juliobaptistaaa @Famcri_em @Falconero1987 Nuovi stimoli ci saranno quando ci rincontreremo in finale... dopo di… - theoacm : @ildpaa @acmilan In questi momenti penso ad Atalanta-Milan del 23 Maggio 2021 e sento che senza questi due e il Dep… -