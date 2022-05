Adesso è Charlene di Monaco a parlare e difendere la sua famiglia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo i tanti pettegolezzididel matrimonio con il principe Alberto. Tutti parlano di separazione, di accordo milionario per mettere tutto a tacere, per fare apparire la coppia perfetta, per evitare lo scandalo, il divorzio. Le dichiarazioni diWittstock forse per un po’ metteranno a tacere il gossip, perché non tutti credono alle sue parole, alla sua verità. In ogni caso è una donna, madre e moglie che chiede rispetto e che difende la sua vita privata, il marito. Tutti parlano del loro rapporto instabile e mai felice ma nessuno conosce la verità. E’ la principessadiche prova a fare chiarezza, lo fa rilasciando un’intervista, non ci sono intermediari, nessun amico vicino alla coppia pronto a dire chissà cosa ...