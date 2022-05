Vaiolo delle scimmie a Roma, ancora un nuovo caso. Galli: ‘La contagiosità non è bassa’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra davvero non esserci tregua. Dopo i casi di Coronavirus, con quel bollettino giornaliero che negli anni tanto ha fatto paura, ora nel Lazio l’assessore Alessio D’Amato sta diramando un altro bollettino, quello che fa riferimento al Vaiolo delle scimmie. A Roma, infatti, nelle ultime ore si è registrato un nuovo contagio, il sesto nella Capitale, che è stato preso in carico dall’Istituto Spallanzani. Sesto caso di Vaiolo delle scimmie a Roma Come ha fatto sapere D’Amato, si tratta di un paziente di ritorno dalle Canarie. Attualmente, quindi, sono quattro i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche: uno, invece, è seguito a domicilio, l’altro si trova ad Arezzo, in Toscana. L’indagine epidemiologica sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra davvero non esserci tregua. Dopo i casi di Coronavirus, con quel bollettino giornaliero che negli anni tanto ha fatto paura, ora nel Lazio l’assessore Alessio D’Amato sta diramando un altro bollettino, quello che fa riferimento al. A, infatti, nelle ultime ore si è registrato uncontagio, il sesto nella Capitale, che è stato preso in carico dall’Istituto Spallanzani. SestodiCome ha fatto sapere D’Amato, si tratta di un paziente di ritorno dalle Canarie. Attualmente, quindi, sono quattro i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche: uno, invece, è seguito a domicilio, l’altro si trova ad Arezzo, in Toscana. L’indagine epidemiologica sta ...

