Stefania Orlando in difficoltà dopo il GF Vip: “Ho fatto fatica” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stefania Orlando è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante abbia ricevuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico, in un’intervista per l’ultimo numero di Nuovo Tv, ha ammesso che quella fu un’esperienza difficile da superare. Stando alle sue parole, il periodo trascorso nel reality di Canale 5, ha lasciato un’impronta profonda su di lei. Ha avuto problemi anche a relazionarsi con le persone che le stavano accanto. La crisi di Stefania Orlando: cosa è successo dopo il GF Vip 5 È impossibile dimenticare l’avventura di Stefania Orlando nella quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. I suoi modi di fare e il suo carattere le hanno permesso di raggiungere la finale. Inoltre, ha stretto molti rapporti di amicizia, tra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022)è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante abbia ricevuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico, in un’intervista per l’ultimo numero di Nuovo Tv, ha ammesso che quella fu un’esperienza difficile da superare. Stando alle sue parole, il periodo trascorso nel reality di Canale 5, ha lasciato un’impronta profonda su di lei. Ha avuto problemi anche a relazionarsi con le persone che le stavano accanto. La crisi di: cosa è successoil GF Vip 5 È impossibile dimenticare l’avventura dinella quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. I suoi modi di fare e il suo carattere le hanno permesso di raggiungere la finale. Inoltre, ha stretto molti rapporti di amicizia, tra ...

Advertising

tuttopuntotv : Stefania Orlando in difficoltà dopo il GF Vip: “Ho fatto fatica” @stefyorlando #stefaniaorlando - blogtivvu : “In crisi con tutti”, Stefania Orlando svela un retroscena dopo il GF Vip #gfvip - senoblu : mancano due settimane, alexa play 'tutto bene! *piangendo*' by stefania orlando - ariolipo_ : spotify che mi mette stefania orlando e rosalinda cannavò - onlyagirl89 : @loveculturale ma no è un programma che dura due mesetti ed è anche per farsi 'vedere' mica ci vanno solo i cantant… -