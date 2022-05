Salvador Ramos uccide 21 persone alla elementare di Uvalde | l’America di Biden si interroga

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una scia di sangue che si allunga con la stragescuoladi, in Texas. Pesantissimo il bilancio.(18 anni) ha ucciso 19 bambini e 2 adulti, di cui un insegnante. Negli Stati Uniti ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno. Il presidente Joesi rivolge agli americani chiedendo un intervento sulle armi. “Possiamo e dobbiamo fare di più. E’ il momento di trasformare il dolore in azione” e di affrontare la lobby delle armi, affermaappena rientrato dal suo viaggio in Asia. “Perché vogliamo vivere con questa carneficina? Perché continuiamo a consentire che questo accada? Per l’amor del cielo dov’è la nostra spina dorsale?”.ha sparato prima ...

Advertising

repubblica : Chi è Salvador Ramos, l'assassino di Uvalde: prima ha sparato alla nonna, poi la strage dei bambini - fanpage : Salvador Ramos, uno studente di 18 anni, ha sparato e ucciso 14 bambini e un’insegnante in una scuola elementare in… - liciniodimichel : Si chiamava Salvador Ramos aveva 18 anni, è entrato in una scuola ed ha massacrato 19 bambini e due adulti prima d… - Gazzettino : #salvador ramos, chi è il killer del #texas. Prima della strage ha sparato alla nonna. Sui social scrisse: «I ragaz… - danielhazan : RT @RaiNews: Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili https://t… -

Il killer si chiamaed era a sua volta un studente della scuola superiore della cittadina texana Quest'ultimo massacro a meno di due ore di auto da El Paso dove morirono 23 persone 3 ...Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni,. Su quanto accaduto ancora non c'è molta chiarezza. Il ...Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos ...Nuova strage in una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l’innocenza dei bambini con una pioggia di piombo a Newtown in ...