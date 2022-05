Ruby Ter, chiesti 6 anni di carcere per Berlusconi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi. L’hanno chiesta la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio nell’ambito del processo Rubi ter. L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter. I pubblici ministeri hanno inoltre chiesto alla corte di comminare una pena di 5 anni di reclusione nei confronti di Karima El Mahroug, ovvero l’ormai celebre ex ‘Ruby rubacuori’. La donna è accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Complessivamente, la procuratrice aggiunta, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio hanno chiesto 28 condanne, nell’ambito del processo in corso. Tra le richieste, quella di condannare Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una condanna a 6di reclusione per Silvio. L’hanno chiesta la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio nell’ambito del processo Rubi ter. L’ex presidente del Consiglio, Silvio, è imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul casoter. I pubblici ministeri hanno inoltre chiesto alla corte di comminare una pena di 5di reclusione nei confronti di Karima El Mahroug, ovvero l’ormai celebre ex ‘rubacuori’. La donna è accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Complessivamente, la procuratrice aggiunta, Tiziana Siciliano, e il pm Luca Gaglio hanno chiesto 28 condanne, nell’ambito del processo in corso. Tra le richieste, quella di condannare Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex ...

