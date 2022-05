Rissa a Marechiaro | bagnanti si picchiano a colpi di casco | daspo per due uomini

Advertising

cronachecampane : Napoli, rissa allo Scoglione di Marechiaro: identificati e denunciati altri 3 minorenni #Napoli… - BriamoGiangi : RT @NotizieFrance: Spiagge libere dai criminali, iniziativa di Europa Verde alla spiaggia delle Monache all’indomani di una nuova rissa con… - NotizieFrance : Spiagge libere dai criminali, iniziativa di Europa Verde alla spiaggia delle Monache all’indomani di una nuova riss… - sinapsinews : Rissa e coltellate a Marechiaro, fermato un 16 enne - infoitinterno : Accoltellati dopo una rissa a Marechiaro: fermato il presunto aggressore -

Chiesto l'ergastolo per Apicella e Di Lauro Napoli, 25 maggio 2022 "a colpi di casco tra bagnanti , momenti di tensione alla Spiaggia delle Monache di, a Napoli. Tutto è iniziato ...Dopo l'ultimascoppiata nei giorni scorsi a, finita con l'accoltellamento tra giovanissimi , il prefetto Palomba ha intensificato i controlli nelle zone più a rischio. Diverse le ...L'aggressione è scoppiata sulla Spiaggia delle Monache. Due napoletani di 38 e 43 anni dovranno rispondere di lesioni aggravate e non potranno avvicinarsi a Posillipo per un anno ...I due protagonisti della rissa a colpi di casco andata in scena qualche giorno fa in spiaggia a Marechiaro sono stati raggiunti da un Dacur per un anno ...