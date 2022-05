Pagelle Catanzaro-Padova 0-0 | voti e tabellino andata semifinale Play-off Serie C 2021 2022

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara non molto intensa atrache termina con uno scialbo pareggio per 0-0. Difese quadrate, portieri attenti e non tanto spettacolo, con entrambe le squadre che non sono mai sembrate realmente intenzionate a dare una sferzata decisiva per portarsi a casa la gara di. Ecco ledel match. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LA CRONACA DEL MATCH(3-5-2): Branduani 6.5; Martinelli 6.5, Fazio 6.5, Scognamiglio 6 (85? De Santis sv); Bayeye 5.5, Verna 6, Cinelli 6 (63? Carlini 6), Sounas 6.5 (73? Bombagi 5.5), Vandeputte 5.5; Biasci 5.5 (73? Bombagi 5.5), Iemmello 5. (85? Cianci sv) In panchina: Nocchi, Tentardini, Welbeck, Maldonado, Bjarason, Gatti, Rolando. Allenatore: Vivarini 6.(3-4-2-1): ...

Advertising

infoitsport : Catanzaro - Monopoli 1-0 - le pagelle - - sportface2016 : Pagelle #CatanzaroMonopoli 1-0: voti e tabellino Playoff Serie C 2021/2022 - PassioneCZ : Monopoli 1-2 Catanzaro: Le pagelle di Aurelio Fulciniti - UsCatanzaroNET : Monopoli-Catanzaro 1-2: le pagelle - zazoomblog : Pagelle Monopoli-Catanzaro 1-2: voti e tabellino playoff Serie C 2021-2022 - #Pagelle #Monopoli-Catanzaro -

Intervenuto a margine di un evento elettorale in programma a, l'ex presidente del ... Salvini vs Ue: "in grado di governarci da soli"/ "Basta, si occupino di pace" LETTA BACCHETTA ...I voti e il pagellino di- Monopoli, sfida valida per il per il secondo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C 2021/2022 . E' ila vincere grazie alla rete di Biasci e conquistare la semifinale playoff.(3 - 5 - 2): Branduani 6; Martinelli 6 (81 De Santis 6), Fazio 6, Gatti; Bayeye 5.5, Sounas 6 (81 ...Tags:Catanzaro - Padova, Catanzaro - Padova gol, Catanzaro - Padova gol annullato var, Catanzaro - Padova serie c, Catanzaro - Padova tar serie c, Catanzaro - Padova video gol ...Partono le semifinali dei playoff di Lega Pro che devono decidere l'ultima squadra che salirà in serie B insieme a Sud Tirol, Modena e Bari promosse da prime nei rispettivi gironi. Nella gare d'andata ...