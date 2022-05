“Mina Settembre 2” su Rai1, terminate le riprese: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Mina Settembre 2” su Rai1: la nuova stagione della fiction tratta dai racconti “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma a Settembre” di Maurizio de Giovanni ci sarà e ne sono tra l’altro già terMinate le riprese. Il debutto della prima stagione della produzione è avvenuto domenica 17 gennaio 2021 su Rai1 in prima tv assoluta ed è già in arrivo un nuovo capitolo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



“Mina Settembre 2” è la nuova stagione della fiction tratta dai racconti “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma a Settembre” dell’autore Maurizio de Giovanni, che uscirà in questo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022) “2” su: la nuova stagione della fiction tratta dai racconti “Un giorno dia Natale” e “Un telegramma a” di Maurizio de Giovanni ci sarà e ne sono tra l’altro già terte le. Il debutto della prima stagione della produzione è avvenuto domenica 17 gennaio 2021 suin prima tv assoluta ed è già in arrivo un nuovo capitolo. Eccociò che c’è dasu quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.2” è la nuova stagione della fiction tratta dai racconti “Un giorno dia Natale” e “Un telegramma a” dell’autore Maurizio de Giovanni, che uscirà in questo ...

Advertising

amoreavrai : Repliche di Mina Settembre da domenica che ovviamente riguarderò finalmente di nuovo quella regina di Serena Rossi in tv - Angela11215675 : Mina settembre da domenica Aaa - dolordecabezaz : Appena visto la pubblicità di Mina Settembre, finalmente torna su questi schermi la mia amata - vlpnd07 : RT @miss_clair_: le riprese di Mina settembre 2 sono finite da pochi giorni e in autunno mandano in onda le nuove puntate. Nel frattempo Im… - lostthemoth : Ma ci sono già le repliche di Mina Settembre però credo che lo vedrò così senza impegno perché non è che ci esco pa… -