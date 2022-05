Meghan Markle, il padre Thomas ricoverato d’urgenza in California per un ictus (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'uomo si è sentito male nella sua casa in Messico, ed è stato portato in ospedale. Se, però, gli altri due figli Thomas Jr e Samantha gli sono accanto, la Duchessa di Sussex non è ancora andata a trovarlo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'uomo si è sentito male nella sua casa in Messico, ed è stato portato in ospedale. Se, però, gli altri due figliJr e Samantha gli sono accanto, la Duchessa di Sussex non è ancora andata a trovarlo. L'articolo proviene da DireDonna.

