Libertà per il dottore Tortoriello: revocati i domiciliari all'ex primario del 'Pascale' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della VII sezione penale del Tribunale di Napoli, Collegio C, la Dott.ssa Marta Di Stefano, in data 18 maggio 2022 ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per l'ex primario ff. dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli. Il medico era rimasto convolto nella vicenda giudiziaria risalente al novembre 2020, per la quale gli vengono contestati i reati di concussione e di falso, in quanto la Procura ritiene che abbia convinto alcune pazienti del precitato Istituto ad operarsi presso la Clinica "Posillipo". L'avv. Antonio Masullo, in qualità di unico difensore del Tortoriello, nel ribaltare completamente la precedente linea di difesa, sta continuando ad evidenziare le diverse slabbrature della vicenda giudiziaria. Il legale dichiara: "Il provvedimento è arrivato in accoglimento ...

