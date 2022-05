LDA e il successo dopo Amici 21: segui la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di mercoledì 25 maggio 2022) direttamente dal Serale di Amici di Maria De Filippi, arriva al talk Programma LDA (vero nome Luca D’Alessio. È il figlio di Gigi, ndr) per presentare il suo disco di esordio, anticipato dal singolo “Bandana”. Claudia Rossi e Andrea Conti accoglieranno il cantante mercoledì 25 maggio dalle ore 15 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha collezionato da subito milioni di streaming già con il primo inedito “Quello che fa male” (prod. D Whale), certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify. Nato nel 2003 a Napoli, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)mente dal Serale didi Maria De Filippi, arriva al talk Programma LDA (vero nome Luca D’Alessio. È il figlio di Gigi, ndr) per presentare il suo disco di esordio, anticipato dal singolo “Bandana”.accoglieranno il cantante mercoledì 25 maggio dalle ore 15 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di, LDA ha collezionato da subito milioni di streaming già con il primo inedito “Quello che fa male” (prod. D Whale), certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify. Nato nel 2003 a Napoli, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di ...

