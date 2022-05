Johnny Depp e il dito mozzato da Amber Heard, il chirurgo: “La sua versione non torna, ecco perché” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il verdetto è atteso per venerdì ma nelle ultime ore sono emersi nuovi sconcertanti dettagli: stiamo parlando del processo in corso in Virginia, che vede fronteggiarsi Johnny Depp e Amber Heard. Dopo sei settimane di interrogatori e controinterrogatori, la relazione tossica tra i due è stata ormai sviscerata in ogni suo scabroso e morboso dettaglio. Tra i testimoni sentiti nella giornata di martedì 24 maggio c’era il chirurgo Richard Moore, chiamato ad analizzare il “caso” del dito “mozzato” di Depp. Secondo l’attore, sarebbe stata l’ex compagna a ferirlo lanciandogli una bottiglia di vodka addosso durante una lite avvenuta nel marzo del 2015 mentre si trovavano in Australia; per la difesa dell’attrice, invece, lei non ha visto esattamente la scena che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il verdetto è atteso per venerdì ma nelle ultime ore sono emersi nuovi sconcertanti dettagli: stiamo parlando del processo in corso in Virginia, che vede fronteggiarsi. Dopo sei settimane di interrogatori e controinterrogatori, la relazione tossica tra i due è stata ormai sviscerata in ogni suo scabroso e morboso dettaglio. Tra i testimoni sentiti nella giornata di martedì 24 maggio c’era ilRichard Moore, chiamato ad analizzare il “caso” del” di. Secondo l’attore, sarebbe stata l’ex compagna a ferirlo lanciandogli una bottiglia di vodka addosso durante una lite avvenuta nel marzo del 2015 mentre si trovavano in Australia; per la difesa dell’attrice, invece, lei non ha visto esattamente la scena che ...

