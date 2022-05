Advertising

UBrignone : RT @GioFazzolari: #Ucraina. Imbarazzanti i russi e i putinini che esultano perché dopo 87 giorni di guerra sono riusciti a conquistare #Azo… - Vito_Cipolla : RT @GioFazzolari: #Ucraina. Imbarazzanti i russi e i putinini che esultano perché dopo 87 giorni di guerra sono riusciti a conquistare #Azo… - michelemezza : RT @GioFazzolari: #Ucraina. Imbarazzanti i russi e i putinini che esultano perché dopo 87 giorni di guerra sono riusciti a conquistare #Azo… - Klevis_Gjoka : RT @GioFazzolari: #Ucraina. Imbarazzanti i russi e i putinini che esultano perché dopo 87 giorni di guerra sono riusciti a conquistare #Azo… - FDI_Parlamento : RT @GioFazzolari: #Ucraina. Imbarazzanti i russi e i putinini che esultano perché dopo 87 giorni di guerra sono riusciti a conquistare #Azo… -

TGLA7

Sul campo istanno avanzando a Lugansk, mentre continuano il lancio di missili su Zaporizhzhia. L'obiettivo è arrivare a controllare tutto il ...È il primo, annunciano gli ucraini, di una lunga serie di processi esemplari a militari, che ... questi mentre tutti intorno a lui in aulae si congratulano per la giustizia fatta, li ... I russi esultano: a Lugansk ucraini in rotta. L'agonia di Severodonetsk Sul campo i russi stanno avanzando a Lugansk, mentre continuano il lancio di missili su Zaporizhzhia. L'obiettivo è arrivare a controllare tutto il Donbass ...Non parto dal diritto, dai codici, dalle leggi nazionali e internazionali. Parto da un uomo, anzi dall’assassino. Il sergente dell’esercito della federazione russa Vadim Shishimarin condannato come cr ...