Graffito contro Draghi, nuova lite Conte-Di Maio sul post del tesoriere 5S (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italian Graffiti. Un post del tesoriere M5S Claudio Cominardi, un Graffito raffigurante Biden che tiene al guinzaglio una lupa col volto di Draghi, scatena la polemica dentro il Movimento. Conte L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italian Graffiti. UndelM5S Claudio Cominardi, unraffigurante Biden che tiene al guinzaglio una lupa col volto di, scatena la polemica dentro il Movimento.L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

maulib72 : #DiMaio insieme ai suoi seguaci (il nulla che segue il nulla) si scagliano contro un loro collega per avere postato… - AllegraMi : RT @valigiablu: ‘Traditrice del popolo’: come una pensionata russa è finita senza lavoro e senza amici per una scritta contro la guerra htt… - StepRN81 : ‘Traditrice del popolo’: come una pensionata russa è finita senza lavoro e senza amici per una scritta contro la gu… - ketelodicoafa : RT @sinigagl: ‘Traditrice del popolo’: come una pensionata russa è finita senza lavoro e senza amici per una scritta contro la guerra https… - fedram67 : RT @valigiablu: ‘Traditrice del popolo’: come una pensionata russa è finita senza lavoro e senza amici per una scritta contro la guerra htt… -