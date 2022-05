Francesca De Andrè all’ospedale in codice rosso: “Picchiata a sangue, irriconoscibile” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Qualche settimana fa, Francesca De André aveva chiesto scusa ai fan per essere stata per diverso tempo lontana dai social, affermando di aver passato un periodo tremendo di cui avrebbe presto parlato. E quel momento è arrivato. Su “Chi” in edicola questa settimana, infatti, c’è una lunga intervista rilasciata dalla figlia di Cristiano De André nella quale racconta delle continue violenze subite dall’ex compagno, Giorgio Tambellini, e di come l’ultima volta lui l’abbia quasi ridotta in fin di vita. GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro Manuel Bortuzzo: “Mai stato sincero” L'ex opinionista del Grande Fratello Vip si è schierata apertamente dalla parte di Lulù Selassié Grande Fratello, Francesca De André Picchiata a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Qualche settimana fa,De André aveva chiesto scusa ai fan per essere stata per diverso tempo lontana dai social, affermando di aver passato un periodo tremendo di cui avrebbe presto parlato. E quel momento è arrivato. Su “Chi” in edicola questa settimana, infatti, c’è una lunga intervista rilasciata dalla figlia di Cristiano De André nella quale racconta delle continue violenze subite dall’ex compagno, Giorgio Tambellini, e di come l’ultima volta lui l’abbia quasi ridotta in fin di vita. GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro Manuel Bortuzzo: “Mai stato sincero” L'ex opinionista del Grande Fratello Vip si è schierata apertamente dalla parte di Lulù Selassié Grande Fratello,De Andréa ...

