Diga e rifiuti | Maglione | “Regione dia certezze | no ai protagonismi dei singoli”

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Finalmente dall'incontro alla Rocca con il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola sono arrivati alcuni chiarimenti, seppur verbali, su alcune questioni fondamentali per la Provincia. In particolare mi riferisco allo Stir di Casalduni, al sito di Sassinoro e alla Diga di Campolattaro", è il commento del deputato M5S Pasquale Maglione sull'incontro che si è svolto alla Rocca alla presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale. "Come ho già ribadito in altre occasioni – prosegue il deputato – la Regione deve motivare la presenza di due siti di compostaggio in aree contigue nel Tammaro di cui uno – quello di Sassinoro – sorge a monte della Diga di Campolattaro. Una posizione che certamente dovrebbe far riflettere, e non poco, perché un malfunzionamento potrebbe ...

