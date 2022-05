Di Martedì che maleducazione: “Non deve rispondere!”, Di Battista fuori controllo [VIDEO] (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante la diretta di Di Martedì lo scontro stavolta ha sfiorato i limiti della maleducazione con parole e smorfie fuori controllo. Di Battista e D’Amico Di Martedì (La7 screenshot)Ieri sera è andata in onda la nuova puntata in diretta di Di Martedì a cura di Giovanni Floris. Durante il dibattito però due ospiti si sono particolarmente accesi, vediamo insieme che cosa è accaduto. Giovanni Floris ha ospitato in studio Alessandro Di Battista, politico e attivista italiano che è intervenuto sui temi politici italiani e sul conflitto Russia Ucraina. Di Battista a Di Martedì ha espresso il suo pensiero contrario all’invio delle armi in Ucraina e a favore piuttosto dell’apertura di un negoziato di pace. L’ospite viene ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante la diretta di Dilo scontro stavolta ha sfiorato i limiti dellacon parole e smorfie. Die D’Amico Di(La7 screenshot)Ieri sera è andata in onda la nuova puntata in diretta di Dia cura di Giovanni Floris. Durante il dibattito però due ospiti si sono particolarmente accesi, vediamo insieme che cosa è accaduto. Giovanni Floris ha ospitato in studio Alessandro Di, politico e attivista italiano che è intervenuto sui temi politici italiani e sul conflitto Russia Ucraina. Dia Diha espresso il suo pensiero contrario all’invio delle armi in Ucraina e a favore piuttosto dell’apertura di un negoziato di pace. L’ospite viene ...

