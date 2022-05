Buccino | abbandonò i rifiuti in una strada di campagna | condannata 67enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È stataal pagamento di 375 euro di ammenda, una donna di 67 anni di, residente in località Sant’Antonio, accusata di abbandono illecito di. L’episodio risale al 1 febbraio 2022, quando i carabinieri forestali dia seguito di un controllo del territorio, giunti in località Sant’Antonio di, rinvenivano due congelatori a cassetti abbandonati lungo il margine dellacomunale.finiti al centro di una informativa dei militari a cui seguì un’ordinanza sindacale emessa dal Comune diper la rimozione immediata dei. Ordinanza che però, non fu eseguita tanto che il Comune rimosse ie la ...