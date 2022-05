Bomba Juventus: via tutti, se ne vanno in cinque (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Juventus, in estate, è pronta ad una vera e propria rivoluzione; sono, infatti, in cinque i giocatori che si preparano a lasciare il club. Un mercato estivo che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione; la Juventus, dopo la deludente stagione in cui è sì arrivata quarta ma ha anche perso due finali, ha bisogno di ripartire per tornare a dominare il calcio italiano. Una missione non semplice con Allegri che ha bisogno di avere una serie in innesti in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Il tecnico bianconero ha bisogno, almeno, di un giocatore per reparto; per arrivare a completare la squadra al meglio serve anche sfoltire la rosa e, da questo punto di vista, sono in cinque i giocatori che si preparano a lasciare Torino. LaPresseRugani, Rabiot, Arthur, Morata e Kean lasciano la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) La, in estate, è pronta ad una vera e propria rivoluzione; sono, infatti, ini giocatori che si preparano a lasciare il club. Un mercato estivo che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione; la, dopo la deludente stagione in cui è sì arrivata quarta ma ha anche perso due finali, ha bisogno di ripartire per tornare a dominare il calcio italiano. Una missione non semplice con Allegri che ha bisogno di avere una serie in innesti in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Il tecnico bianconero ha bisogno, almeno, di un giocatore per reparto; per arrivare a completare la squadra al meglio serve anche sfoltire la rosa e, da questo punto di vista, sono ini giocatori che si preparano a lasciare Torino. LaPresseRugani, Rabiot, Arthur, Morata e Kean lasciano la ...

