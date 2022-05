135 anni fa, nasceva il Santo più amato e potente dell’ultimo secolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Santo Frate delle stimmate, nasceva, infatti, il 25 maggio. Ripercorriamo alcuni momenti importanti della sua vita, in occasione della ricorrenza della nascita del Padre Pio di Pietrelcina. Ancora oggi elargisce grazie a chiunque lo invoca e lo prega con fede e sono tantissimi i fedeli che a lui si rivolgono, specie nelle difficoltà. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 25 maggio 2022) IlFrate delle stimmate,, infatti, il 25 maggio. Ripercorriamo alcuni momenti importanti della sua vita, in occasione della ricorrenza della nascita del Padre Pio di Pietrelcina. Ancora oggi elargisce grazie a chiunque lo invoca e lo prega con fede e sono tantissimi i fedeli che a lui si rivolgono, specie nelle difficoltà. Il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

RobertoBerretta : RT @GiorgioBergesio: 135 anni fa, il #25maggio 1887, nasceva #PadrePio. Ha speso la sua vita per gli ultimi, portando avanti insegnamenti… - KattInForma : 135 anni fa, nasceva il Santo più amato e potente dell’ultimo secolo - Gianniallu : RT @GiorgioBergesio: 135 anni fa, il #25maggio 1887, nasceva #PadrePio. Ha speso la sua vita per gli ultimi, portando avanti insegnamenti… - marco82334492 : RT @GiorgioBergesio: 135 anni fa, il #25maggio 1887, nasceva #PadrePio. Ha speso la sua vita per gli ultimi, portando avanti insegnamenti… - Birobiro72 : RT @GiorgioBergesio: 135 anni fa, il #25maggio 1887, nasceva #PadrePio. Ha speso la sua vita per gli ultimi, portando avanti insegnamenti… -