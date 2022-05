Vaiolo delle scimmie, in Italia 5 casi. Lo Spallanzani: “Virus correlato a focolai europei e in particolare a quello delle isole Canarie” (Di martedì 24 maggio 2022) Sono saliti a cinque i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Italia. “Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall’Istituto Spallanzani. Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti” fa sapere l’Istituto. I ricercatori hanno “completato la prima fase dell’analisi della sequenza del Dna del Monkeypox Virus dei primi tre casi Italiani”. I campioni risultati postivi “sono stati sequenziati per il gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica”. I campioni sono tutti risultati affini al ceppo dell’Africa Occidentale “con una similarità del 100% con i Virus isolati in Portogallo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Sono saliti a cinque idiconfermati in. “Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall’Istituto. Sono in corso gli accertamenti su altrisospetti” fa sapere l’Istituto. I ricercatori hanno “completato la prima fase dell’analisi della sequenza del Dna del Monkeypoxdei primi treni”. I campioni risultati postivi “sono stati sequenziati per il gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica”. I campioni sono tutti risultati affini al ceppo dell’Africa Occidentale “con una similarità del 100% con iisolati in Portogallo e ...

