Ucraina ultime notizie. Ue, ci sono le prove che la Russia ruba il grano ucraino (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo Medvedev, l'ex presidente russo, il piano di pace italiano per la soluzione della crisi Ucraina si basa su dati di giornali provinciali e fake. Stoltenberg sostiene che la Russia voleva meno Nato ai confini, ora con guerra ne ha invece di più. Per il ministro dell'Economia tedesco Habeck, la Ue raggiungerà l'accordo sull'embargo petrolifero alla Russia entro pochi giorni. Il Giappone denuncia incursioni di jet cinesi e russi durante il summit Quad

