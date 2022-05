Traffico Roma del 24-05-2022 ore 09 | 30

(Di martedì 24 maggio 2022) Luceverdeme trovati dalla redazione Buongiorno resta decisamente sostenuto ilsulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal bivio con la Nuova Firenze vicino alla Tiburtina sempre in internal code dal bivio con laNapoli all’uscita Ardeatina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo con le code registra dalla Flaminia Sino all’uscita Aurelia altre cose tra la maglia nel uscita Pontina Eur è sempre in esterna abbiamo rallentamenti con possibili code tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina indirizzo quindi Salaria ancora incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo la tangenziale poi in tangenziale permangono code dal bivio con lal’Aquila fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in diretta ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Firenze Sca… - Manuela09467313 : #roma #traffico stamattina alle 7 ero sulla cassia per un impegno, zona la storta. Andata 23 min. Ritorno 80 min. F… - romamobilita : #Roma #viabilità segnalato traffico molto sostenuto nel quadrante Grotte Celoni-Casilina-Borghesiana-Lunghezza, ral… - zazoomblog : Traffico Roma del 24-05-2022 ore 09:00 - #Traffico #24-05-2022 #09:00 - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente Circonvallazione Clodia ?????? traffico rallentato altezza Via Teulada > Piazzale degli Eroi #Luceverde #Lazio -

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eindicato ha sostenuto da Talora con le prime code registrante sulle ......Ostia Acilia è ancora in carreggiata esterna e rallentamenti con possibili code tra la Prenestina e la Nomentana in direzione quindi Salariacongestionato sul tratto Urbano dellaL'...