TikTok lancia il programma di abbonamento per far monetizzare i creators live (Di martedì 24 maggio 2022) TikTok non sta solo pensando di introdurre i primi giochi sulla sua piattaforma, ma anche un programma di abbonamento. Il social intensifica la sua concorrenza con Twitch, YouTube e altre piattaforme decidendo di lanciare, questa settimana, degli abbonamenti TikTok live, un nuovo programma che permetterà ai creators di monetizzare tramite i pagamenti dei loro migliori fan. Il nuovo servizio offrirà agli abbonati vari vantaggi tra cui chat per soli abbonati, emote personalizzate, badge ed altro. Il programma verrà lanciato come test il 26 maggio, dapprima con un numero selezionato di creators che sono stati selezionati ed invitati a partecipare, secondo le informazioni pubblicate da ...

