Stefano Pioli finalmente amato (Di martedì 24 maggio 2022) Ci sono orari e momenti più propizi di altri per parlare in sincerità. Per esempio, il tramonto: di una giornata, di una vita, di una stagione sportiva. «Sai che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni?», confessava il sergente Nicola Lorusso (Diego Abatantuono) sul lettino dei massaggi in Mediterraneo, «perché penso che è passato un altro giorno». E invece Stefano Pioli ha atteso il tramonto del campionato, ovvero la penultima risposta dell’ultima conferenza stampa stagionale, per consegnare ai taccuini la battuta più breve e più sincera dell’anno. «Si è mai sentito così amato nella sua carriera, come qui al Milan?» «No». È la verità: Stefano Pioli non è mai stato troppo amato e nemmeno troppo considerato. Solo due anni fa sarebbe apparso lunare che una curva gli ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 24 maggio 2022) Ci sono orari e momenti più propizi di altri per parlare in sincerità. Per esempio, il tramonto: di una giornata, di una vita, di una stagione sportiva. «Sai che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni?», confessava il sergente Nicola Lorusso (Diego Abatantuono) sul lettino dei massaggi in Mediterraneo, «perché penso che è passato un altro giorno». E inveceha atteso il tramonto del campionato, ovvero la penultima risposta dell’ultima conferenza stampa stagionale, per consegnare ai taccuini la battuta più breve e più sincera dell’anno. «Si è mai sentito cosìnella sua carriera, come qui al Milan?» «No». È la verità:non è mai stato troppoe nemmeno troppo considerato. Solo due anni fa sarebbe apparso lunare che una curva gli ...

