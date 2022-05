Scaroni | «Chiunque compri il Milan compra un gioiello | RedBird ha competenze da aggiungere»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista il presidente del, Paolo. Racconta qual è secondo lui il segreto delche ha vinto il campionato. «Io direi che ildi oggi ha un suo stile e il suo stile è caratterizzato dall’avere professionisti in ogni ruolo. Elliott è un campione mondiale degli investimenti: non ci ha mai fatto mancare supporto finanziario (ilnon è indebitato), ha fissato limiti di spesa, senza mai voler decidere come dovessimo investire. Gazidis è un amministratore delegato che ha girato il mondo del calcio dopo una laurea in Legge ad Oxford. Paolo Maldini è stato un grande professionista tutta la vita. E poi Stefano Pioli, bravissimo. Un mondo di professionalità, ognuna con il suo ruolo e la sua libertà di azione, nel rispetto di quella degli altri. Questo è un ...