Roma, i Friedkin scalpitano: partiti da Ciampino per Tirana (Di martedì 24 maggio 2022) Roma - Dan e Ryan Friedkin scalpitano di vivere la loro prima finale nel panorama calcistico internazionale. I proprietari della Roma non hanno voluto aspettare il giorno della partita ma hanno deciso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 maggio 2022)- Dan e Ryandi vivere la loro prima finale nel panorama calcistico internazionale. I proprietari dellanon hanno voluto aspettare il giorno della partita ma hanno deciso ...

Advertising

angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - Marksubrizi : @GiuseppeFalcao Bisogna vedere a che Totti si riferisce. A Roma c’è stato il Totti-giocatore è il Totti-dirigente.… - BaroneGabrieles : @fettonejr Sarà che la mia famiglia conosceva Franco e io conobbi Rosella … ma sto rispetto che hanno i Friedkin pe… - CesareCherchi : RT @symdona: Sarò sintetico: se voglio sentire notizie sulla situazione della Juventus, ascolterò una conferenza stampa di Agnelli, sull'In… - CorSport : #Roma, #Mourinho sorride: #Mkhitaryan in gruppo. I #Friedkin assistono alla rifinitura ??? -