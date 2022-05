Riviera Gela Scoglitti | barbari in spiaggia | incivilta’ diffusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 24 maggio 2022) Vittoria – Nella splendidadellaore 19 del 22 maggio 2022 ecco le condizioni dell’arenile dopo la prima domenica di anticipo estate.La Vittoria bene, famiglie, ragazzi, adulti di ogni età hanno ridotto lain una enorme pattumiera a cielo aperto, chi diretti inquinatori chi complici silenziosi e indifferenti.Questo è il mortificante spettacolo di tutto il litorale, l’abbandono selvaggio di ogni sorta di rifiuti con superficialità, non curanza, insensibilità per l’ambiente e il bene comune. Tutti abbiamo gravi responsabilità morali ed educative: oggi non è ammissibile il principio che tutto sia possibile e tutto si può fare. Amareggiati Fare Verde Vittoria lancia un invito accorato, senza se e senza ma, a censurare con determinazione simili ...