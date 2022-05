Pozzovivo: "La caduta? Non sembra così grave. Non mi arrendo" (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Domenico Pozzovivo, caduto nelle prima fasi della discesa del Mortirolo, uno dei momenti cruciali della 15esima tappa del Giro d'Italia 2022 Leggi su video.gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Domenico, caduto nelle prima fasi della discesa del Mortirolo, uno dei momenti cruciali della 15esima tappa del Giro d'Italia 2022

Advertising

giroditalia : ?? Domenico Pozzovivo, after crashing on the descent from Mortirolo, is one minute behind the Maglia Rosa group. ??… - News24_it : LIVE Giro d'Italia 2022, Salò-Aprica in DIRETTA: Landa, Carapaz e Hindley staccano Almeida e Nibali - OA Sport - Maurizio68422 : Ma come si fa a non volere bene ad un uomo che stringe sempre i denti, non molla mai e chiude un intervista dicendo… - BorroniAnna1 : RT @ghevinc: Anche oggi, tappa durissima 5000m di dislivello x 200km, i ragazzi #Nibali e #Pozzovivo (peccato per la caduta) hanno detto la… - ghevinc : Anche oggi, tappa durissima 5000m di dislivello x 200km, i ragazzi #Nibali e #Pozzovivo (peccato per la caduta) han… -