Parigi: Sinner no problem, Sonego ritrova il sorriso. Musetti sfida Tsitsipas (Di martedì 24 maggio 2022) Jannik (n.11) liquida in tre set il qualificato statunitense Fratangelo: Lorenzo da Torino (n.32) lascia appena cinque giochi al tedesco Gojowczyk. Il qualificato Zeppieri rende la vita difficile al polacco Hurkacz (n.12). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar. Mercoledì impegno di secondo turno per Fognini Leggi su federtennis (Di martedì 24 maggio 2022) Jannik (n.11) liquida in tre set il qualificato statunitense Fratangelo: Lorenzo da Torino (n.32) lascia appena cinque giochi al tedesco Gojowczyk. Il qualificato Zeppieri rende la vita difficile al polacco Hurkacz (n.12). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar. Mercoledì impegno di secondo turno per Fognini

