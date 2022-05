LIVE – Giorgi-Zhang 3-6 6-2 6-2, primo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 24 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Giorgi-Zhang, incontro di primo turno del Roland Garros 2022. L’azzurra è chiamata a rifarsi dopo un periodo certamente cupo a LIVEllo di risultati. Tralasciando il playoff di Billie Jean King Cup, infatti, non vince due match consecutivi addirittura dagli Australian Open. L’ultima apparizione è andata in scena a Roma, dove all’esordio è stata costretta al ritiro a metà del secondo set contro l’australiana Tomljanovic. La speranza è quella di aver smaltito definitivamente questi problemi fisici. La cinese, infatti, è un’avversaria battibile soprattutto sulla terra battuta, la sua superficie maggiormente indigesta. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale riguardo il match. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro didel. L’azzurra è chiamata a rifarsi dopo un periodo certamente cupo allo di risultati. Tralasciando il playoff di Billie Jean King Cup, infatti, non vince due match consecutivi addirittura dagli Australian Open. L’ultima apparizione è andata in scena a Roma, dove all’esordio è stata costretta al ritiro a metà del secondo set contro l’australiana Tomljanovic. La speranza è quella di aver smaltito definitivamente questi problemi fisici. La cinese, infatti, è un’avversaria battibile soprattutto sulla terra battuta, la sua superficie maggiormente indigesta. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale riguardo il match. ...

